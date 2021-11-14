Режиссер «Дня выборов-2» для проката фильма в Украине вместо Путина и Ленина вставил везде Тараса Шевченка

Как пояснил Баршак «Газете.ру», украинский дистрибьютер потребовал, чтобы в фильм были внесены изменения. Так, по словам режиссера, портреты президента России Владимира Путина, которые в картине висели в кабинетах чиновников, пришлось заменить изображениями поэта Тараса Шевченко. Российский флаг был перекрашен в литовский. ««Мы повернули ручки на цветокоррекции и перекрасили флаг в красный, зеленый и желтый», — цитирует издание слова Баршака.

Также памятники Ленину с помощью компьютерной графики заменили на монументы Шевченко.