Митрополит Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня

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Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня, якщо вони цього хочуть. У ПЦУ також пообіцяли подумати про календарну реформу, якщо її підтримає більшість вірян. Водночас там побоюються, що перехід на новий календар може призвести до розколу, тобто його може використати у власній агітації УПЦ МП, яка підпорядкована РПЦ і не має наміру змінювати календар.Відео дня:

В Українській греко-католицькій Церкві теж не виступають проти григоріанського календаря, проте з деякими зауваженнями.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) раніше заявляв, що церква це буде вирішувати «разом з православними братами». За його словами це питання не відноситься до догматичних і має долати церковні розколи, а не викликати нові.

Водночас за даними опитування, проведеного у 2019 році, більшість українців (64%) виступають проти ідеї переходу Православної церкви на Григоріанський календар і святкування Різдва 25 грудня. І лише 25% опитаних підтримували цю ідею, ще 7% говорили, що їм байдуже.