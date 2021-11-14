Минобороны Польши заявило о стягивании к границе белорусских силовиков с оружием (видео)

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Вооруженные сотрудники белорусских спецслужб прибывают к польской границе. О группе людей в форме и с оружием в районе пропускного пункта Кузьница рассказали в Минобороны Польши.

Ведомство также обнародовало видео — на кадрах заметно, что около 25 человек в военной форме во главе с командиром идут вдоль забора из колючей проволоки, у некоторых есть оружие.

По данным польских пограничников, в районе Кузьницы число мигрантов уже превысило тысячу человек.

Ранее польские военные сообщали, что белорусские силовики якобы помогали мигрантам прорваться через границу.

Напомним, в последнее время страны Запада обвиняют Белоруссию в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. 9 ноября сообщалось, что группа нелегальных мигрантов численностью от 1,5 тыс. (данные агентства БЕЛТА) до 3-4 тыс. человек (оценки правительства Польши) попыталась прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Позднее польские власти пригрозили добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Минск.