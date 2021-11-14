Кавилл получает за «Ведьмака» баснословный гонорар

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Сериал «Ведьмак» стал большим хитом стримингового сервиса Netflix. Важную роль в этом, несомненно, сыграл Генри Кавилл, превосходно воплотивший на экране ведьмака Геральта из Ривии.

Стриминговый гигант, похоже, высоко оценивает вклад актера, а потому платит ему «космический» гонорар. По данным THR, за один эпизод сериала Кавилл получает один миллион долларов, что составляет 71,2 млн рублей.

Стоит сказать, что гонорар актера солидно подрос. За одну серию первого сезона «Ведьмака» ему платили 400 тысяч долларов