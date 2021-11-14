Карьера Тома Круза оказалась под угрозой из-за внешнего вида актера

Звезду «Миссия невыполнима» Тома Круза перестали узнавать из-за резких перемен во внешности. Несколько месяцев назад Круз впервые вышел в свет, и уже тогда в прессе заговорили, что актера буквально «покусали пчелы».

На днях же в прессе появились новые снимки, на которых Круз выглядит еще крупнее обычного. Лицо стало еще шире, а глаза буквально невозможно было различить из-за огромных щек. Снимками изменившегося Круза поделился Daily Mail.

В Сети забили тревогу из-за увиденного.