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Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

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Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США.

Злоумышленники разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР с предупреждением о возможной кибератаке, передает Bloomberg.

По данным британской организации Spamhaus, после взлома поддельные письма приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР на @ic.fbi.gov.

ФБР подчеркнула, что взломанная система электронной почты использовалась нн для обмена секретной информацией, а только для связей с общественностью.

14 ноября, 2021 | Category: США
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