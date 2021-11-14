«Выводит из строя любую технику»: в Израиле создали новейшую систему РЭБ «Скорпион» Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий » Хакеры взломали систему электронной почты ФБР Spread the love















Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Злоумышленники разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР с предупреждением о возможной кибератаке, передает Bloomberg. По данным британской организации Spamhaus, после взлома поддельные письма приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР на @ic.fbi.gov. ФБР подчеркнула, что взломанная система электронной почты использовалась нн для обмена секретной информацией, а только для связей с общественностью.















