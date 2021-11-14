Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

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Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США.
Злоумышленники разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР с предупреждением о возможной кибератаке, передает Bloomberg.
По данным британской организации Spamhaus, после взлома поддельные письма приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР на @ic.fbi.gov.
ФБР подчеркнула, что взломанная система электронной почты использовалась нн для обмена секретной информацией, а только для связей с общественностью.
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