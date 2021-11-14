Режиссер «Дня выборов-2» для проката фильма в Украине вместо Путина и Ленина вставил везде Тараса Шевченка В США преступник ограбил банк и более 50 лет скрывался от полиции » Данилко объяснил, почему Верка Сердючка перестала приезжать в Россию Spread the love















Создатель популярного образа Верки Сердючки украинский певец Андрей Данилко рассказал, почему в последние годы не соглашается участвовать в концертах и выступать на корпоративах в России. Как рассказал артист NEWS.ru, приглашения из России он по-прежнему получает, однако вынужден отвечать на них отказом. В первую очередь — из-за дороговизны: доставка в Москву большого коллектива, с которым выступает Данилко, а также оборудования, выливается в серьезные финансовые расходы. Кроме того, по признанию певца, в настоящее время его здоровье далеко от идеала. И, наконец, последняя причина — сложные отношения между двумя странами, вследствие чего, что выступления украинских звезд в России «обсуждаются в негативном контексте».















