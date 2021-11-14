 
«  
  »

Данилко объяснил, почему Верка Сердючка перестала приезжать в Россию

Spread the love
Создатель популярного образа Верки Сердючки украинский певец Андрей Данилко рассказал, почему в последние годы не соглашается участвовать в концертах и выступать на корпоративах в России.

Как рассказал артист NEWS.ru, приглашения из России он по-прежнему получает, однако вынужден отвечать на них отказом. В первую очередь — из-за дороговизны: доставка в Москву большого коллектива, с которым выступает Данилко, а также оборудования, выливается в серьезные финансовые расходы. Кроме того, по признанию певца, в настоящее время его здоровье далеко от идеала. И, наконец, последняя причина — сложные отношения между двумя странами, вследствие чего, что выступления украинских звезд в России «обсуждаются в негативном контексте».

14 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  