ЦАХАЛ: Международные учения ВМС «Онот Маавар»

Уже 9 лет у Кипра по приглашению этой страны проходят совместные международные учения ВМС «Онот Маавар» («Переходные сезоны»). Кроме Кипра и Израиля, в учениях участвуют ВМС Греции, Италии, Великобритании, Франции и США. Из-за коронавируса в 2020 г. учения не проводились, но в этом году их возобновили. Манёвры начались 31.10.21 и длились неделю.

Сценарий учений предполагал происшествие с кипрской бурильной установкой и большое количество пострадавших в открытом море. Союзники Кипра приходят на помощь. Для обширной операции по поиску и спасению.

Со стороны Израиля в учениях участвовали сторожевые катера «Двора» из 914-го и 916-го дивизионов и ракетный катер из 3-й флотилии под командованием подполковника Рои Гардош, командира 916-го дивизиона. Флота других стран имели в своём составе и вертолёты, участвовали также вертолёт полиции Кипра.

Отрабатывалось взаимодействие флотов (для Израиля в первую очередь – взаимодействие с Кипром и Грецией). Важное значение имели вопросы управления и контроля, работа военных медиков в море и эвакуация раненных вертолётами. Так, в море были брошены куклы, изображавшие пострадавших. Их поиск вёлся на обширной территории, подымали на борт, «оказывали первую помощь», эвакуировали вертолётами на крупные корабли с операционными или в береговые больницы.