Бывшая жена Де Ниро готовит ему неприятный «сюрприз»

Бывшая жена культового американского актера Роберта Де Ниро, Грейс Хайтауэр, после проигранного бракоразводного процесса, готовится отомстить бывшему супругу.

Потеряв надежду на доступ к его состоянию, оценивающимся в 500 миллионов долларов, экс-супруга собирается раскрыть некоторые из его семейных тайн.

Все эти истории могут получить огласку в ее новой книге, так актриса планирует рассказать о неудачах Де Ниро как мужа, отца и даже как любовника.

Несмотря на то, что по итогам процесса Хайтауэр и дети будут получать от Де Ниро по миллиону долларов в год, Грей все-таки слишком недовольна этим поражением в гонке за половину состояния звезды, сообщает Suggest.