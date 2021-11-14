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Бывшая жена Де Ниро готовит ему неприятный «сюрприз»

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Месть за полмиллиарда долларов: бывшая Де Ниро готовит мэтру неприятный «сюрприз»

Бывшая жена культового американского актера Роберта Де Ниро, Грейс Хайтауэр, после проигранного бракоразводного процесса, готовится отомстить бывшему супругу.

Потеряв надежду на доступ к его состоянию, оценивающимся в 500 миллионов долларов, экс-супруга собирается раскрыть некоторые из его семейных тайн.

Все эти истории могут получить огласку в ее новой книге, так актриса планирует рассказать о неудачах Де Ниро как мужа, отца и даже как любовника.

Несмотря на то, что по итогам процесса Хайтауэр и дети будут получать от Де Ниро по миллиону долларов в год, Грей все-таки слишком недовольна этим поражением в гонке за половину состояния звезды, сообщает Suggest.

«Боб был мотором для ее жизни… Ей было очень удобно иметь тратить его деньги и для нее стал шоком тот факт, что ей не досталась половина его состояния» — приводит издание слова своего источника в окружении актера.

14 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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