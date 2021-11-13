В Великобритании заявили о возможности «случайной» войны с Россией

По словам Картера, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности. «Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — подчеркнул он.

Как отметили журналисты издания, причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.