В Великобритании заявили о возможности «случайной» войны с Россией

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Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Это может привести к войне из-за «случайности», передает Daily Express.
По словам Картера, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности. «Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — подчеркнул он.
Как отметили журналисты издания, причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.
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