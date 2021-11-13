Мерьем Узерли приняла участие в съемках новой эротичной фотосессии В космосе найдена землеподобная планета с океанами » В российском кинобизнесе ввели тотальную цензуру Spread the love















12 ноября издание «Би-би-си» выпустило расследование о том, почему в российских фильмах и сериалах появляется всё больше табу. Речь идёт как о запретных темах, так и о чёрных списках актёров, участвовавших, к примеру, в несогласованных протестных акциях. Пересказываем главное из текста. «Чёрные списки» актёров От сотрудничества с «провинившимися» актёрами отказывается главным образом холдинг «Газпром-Медиа», сотрудничающий со многими кинокомпаниями. Им руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Источники «Би-би-си» рассказали, что актрису Ирину Вилкову уволили из сериала «Детективное агентство Мухича» прямо посреди производства шоу, а все сцены с её участием вырезали. Причина — публикация в инстаграме ссылки на документ в Google Docs с фамилиями кандидатов в Госдуму, которых поддерживало «Умное голосование».

После последних несогласованных акций протеста в «чёрный список» также попали актрисы Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Яна Троянова и актёры Александр Паль, Павел Деревянко и Семён Трескунов. Всю рекламу сериалов и фильмов с их участием удаляли из публичного пространства. Александра Бортич Артисты лишаются даже рекламных контрактов. К примеру, Варвару Шмыкову запретили снимать для промо карты «Мир».

Исключений из этого списка нет. По сообщениям прессы, зимой режиссёр Фёдор Бондарчук ходил в администрацию президента с просьбой разрешить ему снять Бортич и Шмыкову в одном из проектов, но безрезультатно.

Некоторые актёры, например Шмыкова, перестали высказываться на политические темы, а другие, как Троянова, покинули страну.

По словам агента Дмитрия Савельева, были слухи, что неугодных актёров не будут допускать даже к работе в гостеатрах.

Артистов особенно активно просили «вести себя нормально» перед последними выборами.

У актёров, которые перестали высказываться о политике, к осени дела стали налаживаться и появились новые роли. Запретные темы В современной России невозможно снять реалистичное кино о политике или обыгрывать образ президента.

Сериал «Спойлер» Сергея Минаева о том, как на выборах побеждает нанятый «спойлер» для оппозиционного кандидата, запретили к показу весной этого года. Осенью авторов попросили внести изменения — например, сделать митинг в кадре не оппозиционным, а прогосударственным. Благодаря этому шоу, вероятно, всё же сможет выйти на «Кинопоиске».

А вот второй сезон сатирического сериала «Последний министр» может остаться на полке: представители «Кинопоиска» пока не могут ничего сказать о его судьбе. По данным журналистов, «Яндекс» не хочет выпускать новые эпизоды в том числе потому, что в них обыгрываются реальные события вроде протестов и ареста губернатора Сергея Фургала. Сценарист сериала Роман Волобуев мало что знает об этой ситуации, но не отрицает такую возможность. «Последний министр» Медиааналитики говорят, что сейчас в стране невозможно снять даже выдуманную политическую драму: границы допустимого сужаются с каждым месяцем.

Возникают проблемы и с фильмами про сотрудников правоохранительных органов. Так, комедию «Товарищ Майор» о том, как два сотрудника ФСБ прослушивают оппозиционеров, успешно показали этой осенью на «Кинотавре». Авторы изобразили главных героев добрыми людьми, близкими к народу. Однако представители МТС и кинотеатра Kion, где планировалось выпустить картину, отказались от показа из-за опасений насчёт бизнеса. К тому же глава Kion рассказывал о некоторых зрителях, которые заявили, что не хотят быть близкими к народу.

Ещё одной максимально проблемной темой продюсеры называют религию.

В 2017 году канал ТВ-3 представил сериал «Карамора», в котором династия Романовых оказывалась связана с вампирами. Тогдашнему режиссёру Илье Найшуллеру после анонса сразу посыпались оскорбления и угрозы от православных активистов. В результате сериал превратился в фильм, режиссёром стал Данила Козловский, сыгравший главную роль, а кровопийцами выступили царская охрана и дворянство. Илья Найшуллер В октябре в сервисе Kion вышел сериал «Пингвины моей мамы», в первой серии которого звучит шутка про мироточащую икону. Неравнодушные активисты пожаловались в прокуратуру, и теперь режиссёру Наталии Мещаниновой грозит уголовное преследование по 148-й статье. Угрозы поступали и актёру, персонаж которого пошутил про икону.

Цензура коснулась и фантастического сериала «Эпидемия». Так, пятый эпизод удаляли с платформы Premier из-за того, что некий «пьяный генерал» звонил в «Газпром-Медиа» и возмущался, что в шоу сотрудники ОМОН расстреливают мирных граждан в «карантинных целях». Продюсеры сериалы возмущались этой ситуацией, и в переговорах с «Газпром-Медиа», судя по всему, участвовал Владимир Мединский, которому нравилась «Эпидемия». Эпизод вернули через несколько дней, добавив пояснение, что людей расстреливали террористы, переодевшиеся силовиками. Авторам шоу было нелегко вносить изменения, так как подобная сцена рушила сюжет.

Сериалы, в которых серьёзно раскрывается тема гомосексуализма, даже не запускают в работу, потому что шансов на их выпуск нет. Персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией можно показывать разве что максимально утрированно. Темы секса, школьных шутингов и подростковой преступности тоже нежелательны.

Именно этими ограничениями объясняются попытки авторов обратиться к жанрам комедии или фэнтези. Продюсер одного из федеральных каналов сокрушается, что большие истории буквально «валяются у авторов под ногами», но экранизировать их нельзя. «Вампиры средней полосы» В России нет инстанции, в которой авторы могут узнать, что можно показывать, а что нет. Поэтому кто-то ходит в администрацию президента, а кто-то общается с Минкультом. Причём к подобным переговорам допускают только людей с «определённой», хорошей репутацией.

В Администрации президента есть неформальный советник по сериалам — Алексей Гореславский, которого раньше называли кремлёвским куратором контента в интернете. Именно он даёт стриминговым сервисам понять, что показывать можно, а что — нежелательно. К примеру, представителям одной из площадок он однажды намекнул, что ЛГБТ-персонажей лучше делать отрицательными героями. Как рассказывают общавшиеся с ним продюсеры, посыл генерального директора Института развития интернета прост: «Ребята, вы понимаете, что мы живем во время, когда многие на разное обижаются. Поэтому мы будем модераторами, которые предсказывают, какие темы кого могут триггернуть и чем это может закончиться. Это советы. Им можно не следовать — но могут быть последствия для вас». выдержка из статьи «Би-би-си» Алексей Гореславский Все онлайн-площадки, даже Netflix, взвешивают политриски и пытаются не обострять отношения с властью. Один из продюсеров отметил, что цензура всех бесит, но все боятся. Поэтому пока авторы контента пытаются снимать фильмы и сериалы на «безопасные» темы.















