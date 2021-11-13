В космосе найдена землеподобная планета с океанами

Исследователи наблюдали за М-карликом TOI-2257 и обратили внимание, что на кривой блеска у звезды был транзитный сигнал — это явление говорит о том, что свет звезды закрывает другой объект.

Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими наблюдениями с использованием наземных средств.

После этих наблюдений астрономы обнаружили TOI-2257b — это субнептун, который начали изучать с помощью телескопа TESS, по итогам наблюдений информация о том, что на этих координатах находится планета, подтвердилась.

Обнаруженный субнептун имеет радиус около 2,19 земных, он в 5,71 раза тяжелее нашей планеты и делает полный оборот вокруг родительской звезды за 35,19 дня. Равновесную температуру астрономы оценили в 256 K.

Авторы обратили внимание, что субнептун обладает относительно длинным периодом обращения — на сегодняшний день известны только две другие экзопланеты с периодами больше, чем у TOI-2257b. Поэтому они сделали вывод, что на нем даже может находиться жидкая вода.