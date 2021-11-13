В Индии создали стартап по производству кроссовок из мусора

В Индии 23-летний Ашай Бхаве основал компанию Thaely по производству обуви из мусора, и кроссовки от этого стартапа можно за $110 доставить в любую точку мира.

При этом молодой бизнесмен столкнулся с тем, что в Индии было трудно найти мусор в большом количестве. Поэтому ему пришлось обратиться к специальной компании, нанимающей людей, которые весь день сортируют мусор и отбирают пластиковые пакеты. После этого другой сотрудник складывает несколько слоев пластика, а затем кладет их под горячий пресс. Это и становится материалом для кроссовок.

Далее материал отправляется на специальную фирму, где он подгоняется к форме, сделанной из переработанных бутылок, после чего все склеивается вручную и закрепляется.

Каждая пара обуви содержит примерно 10 пластиковых коробок и 12 бутылок.