Украина закупит у Турции новую партию дронов Bayraktar

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он добавил, что Украина будет применять ударные беспилотники ради защиты своей независимости.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отметил, что Вооруженные Силы находятся в постоянной готовности к применению дрона в случае «провокационных действий» со стороны РФ.

Напомним, что Украина впервые закупила у Турции дроны Bayraktar в 2019 году. Занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко заявлял, что беспилотники соответствуют стандартам НАТО. На Bayraktar есть системы лазерного наведения, они способны нести до четырех ракет.

Однако впервые дрон был применен в конце октября, в Донбассе.

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