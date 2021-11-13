Ученые: За полтора века люди стали холоднее на полградуса

В XIX веке средняя температура здорового человека составляла 37 градусов. Об этом, как передает «КП», говорится в отчете об исследовании ученых из медицинской школы Стэнфордского университета под руководством профессора медицины Джулии Парсонет.

Ученые собрали температурные замеры почти 1 млн человек, произведенные за 157 лет, и обнаружили, что средняя температура здорового мужчины снизилась на 0,59 градуса Цельсия, женщины — на 0,32 градуса.

В XIX веке температура в 36,6 градуса считалась пониженной, а температура в 37 градусов — нормальной. Об этом свидетельствовал в своих трудах немецкий физиолог Вундерлих по итогам исследования данных о температуре 25 тыс. пациентов больниц и поликлиник Лейпцига.

Современные медики уверены, что показания снимались верно. Было предположение, что тело нагревалось из-за воспалительных процессов и хронических бактериальных инфекций. Однако вскоре выяснилось, что к сегодняшнему дню прохладнее стали даже те люди, которые страдали от инфекций чаще других — например, в диких племенах индейцев Южной Америки.

Согласно гипотезе Парсонет, причина понижения температуры среднего человека — замедление метаболизма, скорость которого и отражает температура тела. Скорость снизилась на 6%. Но чем конкретно было вызвано торможение метаболизма, было неизвестно.

Свое объяснение недавно предложили исследователи из Гарвардского университета, выступив с очередной гипотезой в специализированном журнале Current Biology. Они предположили, что метаболизм замедлился из-за того, что со времен промышленной революции и в следствии нее снизились физические нагрузки — в среднем на 27 минут в день. Что как раз и соответствует тем 6%. Причина, по мнению ученых, в том, что люди стали меньше двигаться.