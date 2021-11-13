Ученые нашли свидетельства внеземного происхождения стекол Атакамы

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Вкрапления частиц в стекле, которые встречаются в объектах космического происхождения. Изображение получено при помощи регистрации обратно-рассеянных электронов. Peter Schultz et al./Geology, 2021

Анализ геологических данных помог найти доказательства гипотезы о том, что стеклянные куски в пустыне Атакама, вероятно, образовались из частей метеорного тела, упавшего на Землю 12 тысяч лет назад. Геологи провели повторный анализ стекол, найденных в Чили еще в 2012 году. Результаты, опубликованные в журнале Geology, ставят под сомнение предыдущую теорию возникновения стекла.

В 2012 году чилийские геологи обнаружили на севере Чили, недалеко от пустыни Атакама крупные образцы стекла. Они были разбросаны вдоль побережья на участке длиною 75 километров. Тогда ученые предположили, что куски породы образовались после падения метеороида.

Фотографии найденных стеклянных образцов

В 2017 году команда французских и чилийских ученых решила изучить стекла подробнее. Они использовали метод датирования осадочных и вулканических отложений и метод радиоуглеродного датирования для образцов древесного угля и растительных остатков в почвах под образцами. Анализ показал, что стекла относятся к эпохе позднего плейстоцена, то есть образовались примерно 12 тысяч лет назад. Ученые пришли к выводу, что стекла появились в результате пожаров травянистой растительности на заболоченных территориях в эпоху позднего плейстоцена.

В 2021 году группа американских и чилийских геологов под руководством профессора геологии Брауновского университета Питера Шульца (Peter Schultz) провела новое исследование и анализ стеклянных образцов показал, что изначальное предположение о внеземном происхождении более вероятно.

Ученые собрали более 300 кусков стекла, из которых подготовили тонкие отшлифованные образцы различного размера. Химический состав пластин определили при помощи энергодисперсионной спектроскопии. Авторы отметили, что исследованные образцы содержат тысячи минеральных зерен и мелких обломков горных пород, нетипичных для местных отложений. Минералы схожи по составу с образцами кометы Вильда-2, доставленной на Землю миссией NASA Stardust. В составе стекла также обнауржили циркон и продукты его разложения — диоксиды циркония и кремния. Это возможно только при температурах выше 1670 градусов Цельсия, одно горение растительности не могло привести к такому результату.

(A) Расположение скоплений стекол, найденных на побережье Чили. (B) Фотография стеклянных образований в пустыни Атакама.

По утверждениям авторов, найденные стекла относятся к одному временному промежутку, однако в разных местах пустыни состав образцов немного отличается. Но на двух участках, расположенных на расстоянии 30 километров друг от друга, стеклянные рбразцы содержат одинаковые метеоритные компоненты. Скорее всего, все стекла образовались из одного или нескольких похожих метеороидов, которые при падении разлетелись на осколки. Изогнутая и скрученная форма стекол указывает на то, что материал деформировался под воздействием высокой температуры, что также не сходится с предположением о пожаре.

Ученые предполагают, что появление стекол 12 тысяч лет назад совпадает с массовым вымиранием живого мира в четвертичном периоде в Южной Америке. Биологи считают, что основная причина вымирания — это изменение климата. Авторы предположили, что в то время пустыня Атакама могла быть районом с влажным климатом и густыми лесами, а осколки метеороида могли упасть в леса и поджечь их. При таком сценарии после пожара могли образоваться стекла. Но геологи до сих пор не понимают, почему спустя тысячелетия стеклянные куски так и не ушли под землю.

Не все ученые, однако, разделяют мнение исследовательской команды Шульца. Например, физик Марк Бослоу (Mark Boslough) из Национальной лаборатории Сандия, который является специалистом в изучении планетарных воздействий и глобальных катастроф, не согласен со всем, что они заявляют. Об этом он написал в своем твиттере, отметив, что рецензировал научную статью. Бослоу также обратил внимание на то, что взрывы метеорных тел или болидов, оставляющие следы, случаются редко, а свидетельства со временем стираются.

Каждую ночь в атмосфере Земли вспыхивают и сгорают сотни, а то и тысячи метеоров. Эти космические тела бывают как микроскопическими пылинками, так и весьма крупными валунами.