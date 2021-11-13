Тейлор Свифт оказалась «на крючке» у американского телеканала

Знаменитая американская певица, обладательница нескольких премий «Грэмми», Тейлор Свифт, по ощущениям, не покидает стен телеканала NBC.

За последние несколько дней, артистка успела появиться сразу в трех вечерних шоу на канале. Открыв неделю посещением вечернего шоу Джимми Фэллона для продвижения своего нового альбома Red (Taylor’s Version), Свифт решила не уходить далеко и вскоре заглянула на программу Сета Майерса. Там она также продвигала новый альбом.

Как сообщает Vanity Fair, двух шоу певице оказалось недостаточно и она включилась в работу как музыкальный гость в культовом вечернем шоу Saturday Night Live, где на приходящих знаменитостей возлагают обязанность играть в скетчах с участием труппы местных актеров.