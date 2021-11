В Великобритании заявили о возможности «случайной» войны с Россией Кейт Миддлтон стала влиятельнее Елизаветы II » Россия перерезала и частично разрушила подводные коммуникации у берегов Норвегии — СМИ Spread the love















Россия перерезала подводные коммуникации у берегов Норвегии. У военных НАТО есть предположения, что МВФ России попытался повредить систему слежения за подводными лодками. Россия может быть причастна к повреждению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии, способных отслеживать перемещение субмарин. Такое обвинение приводится в публикации издания The Drive. В публикации утверждается, что случившееся «вызвало подозрения в преднамеренном саботаже, возможно, проведенном российским правительством, у которого определенно есть для этого средства». Согласно данным портала newsinenglish.no, более 4,3 километра из 66-километровой сети специально спроектированных морских оптоволоконных и электрических кабелей, соединяющих узлы подводных датчиков с контрольными станциями на берегу, перерезаны и исчезли. Кабели располагались на норвежском континентальном шельфе и позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море. Повреждение системы парализовало ее работу. Данные от системы, формально заявляемой научной, сначала поступали в Норвежский институт оборонных исследований, где после проверки направлялись в Институт морских исследований страны. «У России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне могут быть оборудованы для того, чтобы перерезать кабели или даже удалить их для дальнейшего изучения», — пишет The Drive. Издание подчеркивает, что в настоящее время норвежская сторона изучает обстоятельства произошедшего.