Новый фильм Marvel с Камбербэтчем опять переснимают Фильм «Память» с Тильдой Суинтон вышла в прокат » Польша обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе Spread the love















Пограничная служба Польши обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе для того, чтобы позволить группе мигрантов попасть на территорию страны. По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться порядка 100 мигрантов из стран Ближнего Востока. Белорусские военные, как утверждает Варшава, попытались разрушить заграждения и сорвать колючую проволоку с помощью машины близ польского поселка Черемха. Также польская погранслужба опубликовала видео, на котором, как утверждает Варшава, запечатлена попытка белорусских военных ослепить польских пограничников с помощью стробоскопического света и лазера. Польская сторона обвинила белорусских военных в том, что они снабдили мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те, в свою очередь, применили против польских пограничников. Контент из Twitter окончен, 1 Ранее полиция Польши сообщила о том, что в лесу близ белорусско-польской границы было найдено тело сирийского мигранта. О причинах его смерти ничего не сообщается. Ранее Варшава сообщала о гибели как минимум восьми мигрантов. Минск о случаях гибели мигрантов на территории Беларуси не сообщает. Под давлением Евросоюза несколько турецких и ближневосточных авиакомпаний ранее на этой неделе приостановили авиарейсы в Минск, а «Белавиа» в пятницу сообщила, что больше не будет допускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена с билетами в один конец. Белорусская авиакомпания сослалась при этом на требование турецких властей. Власти Ирака, по данным местных СМИ, в пятницу полностью прекратили авиасообщение с Беларусью. Евросоюз обсуждает возможность включения авиакомпаний в новый пакет санкций в отношении Беларуси, основанием для которых станут обвинения в пособничестве и подстрекательстве к контрабанде людей. В числе потенциальных объектов санкций называли и российский «Аэрофлот»















