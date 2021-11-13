Особенности использования вторичной стрейч плёнки

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Стрейч плёнка — это растягивающийся полимер, широко применяемый в бытовых и промышленных областях для упаковки и фиксации предметов и товаров различного назначения. Из-за её прозрачности содержимое всегда обозримо. Слои слипаются между собой, создавая прочный не рвущийся каркас, при этом не прилипают к пакуемым элементам.

Первичный и вторичный полимер

Различают первичную и вторичную плёнку стрейч. Способ получения разных вариантов один, а вот заготовки для изготовления разные. Первичную производят из гранул полиэтилена LLDPE и из смесей на его основе. Бывшая в употреблении она служит сырьём для вторички. Благодаря современным технологиям прочность обеих практически одинакова. Но кое в чём вторичка уступает первичке:

толщина её полотна неоднородна до 70 % и соответствует не ГОСТу, а ТУ;

продукт не идеально прозрачен, а мутноват с сероватым оттенком и с вкраплениями нерасплавленных гранул;

ощутим не очень приятный запах;

недопустима фасовка пищевых продуктов и лекарственных препаратов, косметических средств, одежды и посуды;

как тепличное укрытие быстро разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Большое и главное преимущество — низкая цена. Она до 40 % ниже цены первички.

Использование вторичного полимерного материала

Есть сферы применения, в которых не важны идеальные технические характеристики и безупречная прозрачность полимера. В таких случаях целесообразно приобрести его более дешёвую разновидность. Вторичная стрейч плёнка востребована:

в строительстве . Используют её как паро и гидроизоляционную прокладку при сборке кровельного пирога и утеплении пола. Защищают стройматериалы, инвентарь и технику от влаги и пыли во время проведения работ.

. Используют её как паро и гидроизоляционную прокладку при сборке кровельного пирога и утеплении пола. Защищают стройматериалы, инвентарь и технику от влаги и пыли во время проведения работ. В сельском хозяйстве . Ею выстилают стены силосных ям и кормохранилищ, мульчируют и пропаривают грунт. Защищают аграрную технику и сено от осадков.

. Ею выстилают стены силосных ям и кормохранилищ, мульчируют и пропаривают грунт. Защищают аграрную технику и сено от осадков. В промышленных отраслях. При хранении товаров технического назначения, закреплении продукции на паллетах. Ею оборачивают двери, оконные рамы, мебель и другие крупногабаритные предметы при транспортировке.

Для придания эстетичности единичному упакованному товару лучше брать первичный полимер.

Вторичную стрейч плёнку в рулонах толщиной 17, 20, 23 мкн можно купить в Москве в компании «Паклэнд» по минимальным ценам. Тел. 8(495) 230-79-68. Рабочие дни понедельник-пятница. 9:00-18:00.