Опра Уинфри высказалась о новом романе певицы Адель

Культовая американская телеведущая Опра Уинфри не стала молчать относительно нового романа певицы Адель. После долгого интервью с артисткой, Опра дала свою характеристику этим отношениям.

«Впервые в жизни она влюблена и при этом продолжает любить саму себя» — заявила ведущая.

Как передает издание Yahoo Entertainment, в ходе интервью были затронуты такие темы, как развод, воспитание ребенка в одиночку и новый альбом певицы «30».

Сама певица, по ее словам хотела в интервью прежде всего честно рассказать о себе и искренне описать те испытания, через которые ей пришлось пройти.