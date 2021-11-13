ООН предложила мигрантам: попросить убежища в Беларуси или вернуться домой

Spread the love

















МОМ — Международная организация по миграции, при ООН

Глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова рассказала, что представители международных организаций прибыли на границу, чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам и беженцам, а также рассказать им об альтернативных вариантах урегулирования ситуации.

— Мы сегодня здесь, чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам и беженцам, мы также предоставили информацию об альтернативных возможностях в данной ситуации. Это, как мы уже отметили, в первую очередь у этих людей права подать ходатайство на статус беженца в Республике Беларусь и еще одна опция — добровольное возвращение на родину, — рассказала Махым Оразмухаммедова журналистам.