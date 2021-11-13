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Охотники на привидений снова на охоте

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Охотники на привидений снова на охоте

Этой осенью зрителей ждет продолжение культового фильма «Охотники за привидениями», на котором выросло не одно поколение киноманов во всем мире.

Уже с 18 ноября в кинотеатрах страны стартует премьерный показ долгожданного продолжения культовой франшизы «Охотники за привидениями: С того света«, в котором Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Гадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс снова сыграют свои роли из оригинального фильма.

«Охотники» стали в определенном смысле семейным делом, ведь режиссером нового сиквела выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, снявший первые два фильма комедийной серии.

Сюжет нового сиквела «Охотники за привидениями: С того света» решительно отдаляется от событий оригинального фильма.

События киноленты «Охотники за привидениями: С того света» перемещаются из Мангеттена в сельскую местность, а исследователями паранормальных явлений становятся школьники (Финн Вулфард, Маккенна Грейс).

13 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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