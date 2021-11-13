Новый фильм Marvel с Камбербэтчем опять переснимают

Потенциальный хит следующего года фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» переживает непростые времена. Руководство студии надавило на режиссера Сэма Рэйми и теперь фильм с Камбербэтчем в главной роли ждут пересъемки. Ключевая причина: добавление большей масштабности фильму.

На данный момент, как сообщает The Hollywood reporter, в расписании у Бенедикта и компании — шесть недель съемок по шесть полных дней в неделю. Столь плотный график объясняется масштабами задумки фильма: маг-супергерой столкнется с угрозами из множества параллельных миров.

«Они застряли здесь до конца года. По сути, готовится к созданию абсолютно новый фильм» — приводит издание слова одного из инсайдеров.

При этом, пока доподлинно неизвестно какие еще знаменитые актеры, помимо Камбербэтча привлечены к работе.