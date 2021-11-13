Мигранты с белорусской территории пытались массово прорваться в Польшу

Мигранты на белорусско-польской границе попытались прорваться на территорию Польши. Они пересекли переход в Кузнице, но были задержаны польской армией, пограничниками и полицейскими. Об этом сообщает Минобороны Польши.

Ранее о прорыве мигрантов в районе белорусского пункта пропуска «Брузги» сообщал корреспондент Sputnik Беларусь.

Кроме того, по данным СМИ, беженцы пытались прорваться в Польшу и вечером 11 ноября. Белорусский погранкомитет назвал эти сообщения ложными.

Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным.

Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей. Минск это отвергает.

Польские власти утверждают, что к миграцинному кризису на границе причастен президент России Владимир Путин. Кремль заявляет, что Евросоюзу следует обсуждать нынешний миграционный кризис напрямую с Минском.