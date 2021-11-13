Microsoft вынудила использовать браузер Edge в Windows 11 в системе

Авторы заметили, что к системным ссылкам добавляется префикс «microsoft-edge://», из-за которого контент может быть отображен только в браузере Edge. Таким образом, пользователей вынуждают обращаться к встроенной в ОС программе. К ссылкам, которые открываются только через Edge, относится контент в разделах «Настройки», «Новости», «Виджеты».

Журналисты напомнили, что ранее подобную функцию критиковали пользователи. Сторонние разработчики выпустили несколько утилит, которые перехватывали и удаляли префикс «microsoft-edge://», чтобы ссылка могла быть открыта в любых браузерах.

Журналисты обратились к производителям других браузеров, чтобы те прокомментировали новость о принудительном использовании Edge. «Люди заслуживают выбора, их выбор браузера по умолчанию нужно уважать», — отметили в компании Mozilla, которая поддерживает проект Firefox. «Microsoft должна понимать, что антимонопольные службы смотрят не только на Google, Facebook и Apple», — отметил представитель команды, разрабатывающей браузер Brave.

В Microsoft не ответили на запрос издания.