 
 
  »

Мерьем Узерли приняла участие в съемках новой эротичной фотосессии

Spread the love
Мерьем Узерли приняла участие в съемках новой фотосессии

Звезда сериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли снялась в новой фотосессии.

38-летняя звезда, которая прославилась благодаря роли Роксоланы в турецком сериале, поделилась кадрами из нового фотосета на своей странице в Instagram.

На свежих снимках Узерли позирует в эффектном белоснежном платье с глубоким декольте. Съемки фотосессии проходили в Стамбуле под руководством турецкого фотографа Фетхи Карадумана.

В комментариях к кадрам актрису называли «невероятной красавицей», а также вспоминали ее культовую роль в сериале Великолепный век.

«Хюррем султан», «Роскошная Роксолана», «Невероятная красавица», «Хюррем Султан как всегда хороша», «Великолепна», «Безумно красивая», — пишут в Сети.

13 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  