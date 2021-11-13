Мерьем Узерли приняла участие в съемках новой эротичной фотосессии

Звезда сериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли снялась в новой фотосессии.

38-летняя звезда, которая прославилась благодаря роли Роксоланы в турецком сериале, поделилась кадрами из нового фотосета на своей странице в Instagram.

На свежих снимках Узерли позирует в эффектном белоснежном платье с глубоким декольте. Съемки фотосессии проходили в Стамбуле под руководством турецкого фотографа Фетхи Карадумана.

В комментариях к кадрам актрису называли «невероятной красавицей», а также вспоминали ее культовую роль в сериале Великолепный век.

«Хюррем султан», «Роскошная Роксолана», «Невероятная красавица», «Хюррем Султан как всегда хороша», «Великолепна», «Безумно красивая», — пишут в Сети.