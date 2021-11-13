Крупнейшую династию императоров Китая уничтожили вулканы

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Согласно новому исследованию, извержения вулканов способствовали краху династий в Китае за последние 2 000 лет. Пепельные выбросы временно охладили климат, ситуация сказалась на сельском хозяйстве, что ухудшило экономику и политическую ситуацию в регионе.

Сильные извержения создают облако пепла, которое блокирует часть солнечного света на год или два. Это снижает доступ солнечного света, вызывает охлаждение Земли, ослабляет муссоны и уменьшает количества осадков, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

В ходе работы, ученые реконструировали 156 взрывных извержений вулканов с 1 года нашей эры по 1915 год. Они изучили повышенный уровень сульфатов в ледяных кернах из Гренландии и Антарктики. Также эксперты проанализировали исторические документы из Китая о 68 династиях и изучили войны там между 850 и 1911 годами.

Ученые связали вулканические «потрясения» климата и к крах династий в ситуации, когда политический и социально-экономический стресс уже находится на высоком уровне. Во время извержений в верхние слои атмосферы попадают миллионы тонн диоксида серы, образуя огромные облака серной кислоты. Они отражают солнечный свет и понижают среднюю температуру поверхности Земли. Это приводит к проблемам в сельском хозяйстве. Конечно, извержения вулканов не отменяют и другие факторы — плохое руководство, административную коррупцию и демографическое давление. Последствия извержений можно считать «последней каплей», заключают ученые.