Кейт Миддлтон стала влиятельнее Елизаветы II

«Подсобил» коронавирус, но здоровье королевы здесь ни при чем.

Кейт Миддлтон с недавних пор полноценно рулит королевским «гнездом», причем ее супруг принц Уильям не видит в этом ничего плохого. Елизавету II сильно ослабили вечные скандалы и ограничения врачей, потому в монаршей семье она временно ушла с поста «матриарха».

Секс-скандал и полицейское расследование вокруг принца Эндрю окончательно «добили» влияние королевы на монаршую семью, потому Кейт Миддлтон моментально «перехватила» бразды правления, передает Express: