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Кейт Миддлтон стала влиятельнее Елизаветы II

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«Подсобил» коронавирус, но здоровье королевы здесь ни при чем.

Серый кардинал: Кейт Миддлтон стала влиятельнее Елизаветы II

Кейт Миддлтон с недавних пор полноценно рулит королевским «гнездом», причем ее супруг принц Уильям не видит в этом ничего плохого. Елизавету II сильно ослабили вечные скандалы и ограничения врачей, потому в монаршей семье она временно ушла с поста «матриарха».

Секс-скандал и полицейское расследование вокруг принца Эндрю окончательно «добили» влияние королевы на монаршую семью, потому Кейт Миддлтон моментально «перехватила» бразды правления, передает Express:

«Три ухода на самоизоляцию всей королевской семьи привели к тому, что Кейт теперь правит балом. Будучи женой одного и матерью другого будущего короля, Миддлтон теперь — настоящий серый кардинал. Молодое поколение в лице Кейт и Гарри уже по полной правят королевским гнездышком».

13 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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