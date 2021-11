Австралийский миллиардер собрался первым в мире создать судно на аммиачном топливе На востоке Англии нашли крупнейший англосаксонский клад золотых монет » Игры GTA взломали в день релиза Spread the love















В сети появились пиратские копии переизданных частей GTA. Об этом сообщили пользователи Reddit Авторы обратили внимание, что все три обновленные части — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas — можно найти на пиратских сайтах. Геймеры заметили, что ссылки на взломанные игры появились в день релиза тайтлов, входящих в сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Также авторы сообщения подчеркнули, что игры можно скачать на разных сайтах. «Что это за люди, стоящие за взломом? Я бы даже не стал тратить свое время на пиратство этого ужасного релиза», — отметил посетитель сайта под ником EngageManualThinking, отметив низкое качество ремастеров. «Ah shit, here we go again», — пошутил пользователь под ником xdark14k, намекнув на популярную фразу протагониста из GTA: San Andreas. В серию обновленных игр входят GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Части доступны на ПК, а также приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.