Фильм «Память» с Тильдой Суинтон вышла в прокат

В ограниченный украинский прокат, 11 ноября, вышла лента «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли. Зрители смогут посмотреть фильм только в кинотеатрах — онлайн-релиз не планируется.

«Память» – сюрреалистическая драма обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Апичатпона Вирасетакула. Режиссер из Таиланда уже трижды завоевывал в Каннах награды – за фильмы «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», «Тропическая болезнь» и «Благословенно ваш». Мировая премьера «Памяти» тоже состоялась в Каннах, где картину отметили Призом жюри. Об этом сообщила Кино 24 компания Артхаус Трафик.

Ленту пока не планируют выпускать ни на онлайн-платформах, ни на телевидении.

«Память» критически важно смотреть в кино, возможно, это единственный способ смотреть фильм, – утверждает Апичатпон Вирасетакул.

«Память»: сюжет фильма и рейтинг ленты



Картина рассказывает о женщине из Шотландии (Тильда Суинтон), которая навещает свою больную сестру в Боготе. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. По ночам женщина начинает слышать странные звуки и пытается выяснить их происхождение.

Оператором фильма выступил Сэйомбху Мукдипром, известный своими работами «Суспирия» и «Назови меня своим именем».

«Память» уже получила положительные отзывы от кинокритиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 91% (позитивные рецензии от Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic она достигла отметки Must See, набрав 89 баллов из 100.

Украинская премьера фильма «Память» состоялась на Одесском международном кинофестивале.