Евросоюз счел блефом угрозу Лукашенко перекрыть газ

Евросоюз не считает нужным воспринимать всерьез угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа в случае введения новых санкций против Минска. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду», — заявил Стано, отвечая на вопрос о рисках перебоев с поставками газа в странах ЕС, если Минск реализует свою угрозу. «Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России — прим. ТАСС), что он вряд ли хочет сделать», — отметил Стано.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Белоруссией стран Евросоюза от российского газа этой зимой «сугубо гипотетической возможностью». «Возможность отключения газа Белоруссией — это сугубо гипотетическая возможность, поэтому мы предпочитаем не спекулировать на эту тему, — сказала она. — Газ — это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак». «Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать», — подчеркнула она.

Что касается поставок энергоносителей в ЕС в целом, то, по словам Спинант, «Еврокомиссия уже объявила набор мер для защиты европейских потребителей от роста цен и обеспечения стабильности.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС он может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу Ямал — Европа. Лукашенко поручил МИД «предупредить всех в Европе», что если против Минска будут введены дополнительные санкции, на них последует ответ.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, который включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, а также меры против национального перевозчика «БелАвиа». Как ожидается, эта тема станет основной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября.