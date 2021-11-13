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Эстония установит защиту на границе с Россией

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Эстония планирует протянуть колючую проволоку вдоль российской границы, заявил министр обороны Калле Лаанет.

Власти решили построить на границе дополнительную защиту в виде забора с проволокой. Он протянется на 130 километров вдоль государственной границы с Российской Федерацией. По словам главы военного ведомства, Таллин боится «возможной гибридной атаки на страну».

«Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения на восточной границе», — отметил министр. Лаанет считает, что Минск продолжает умышленную эскалацию «гибридной атаки» на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужна дополнительная защита границ. Он добавил, что Эстония контактирует с союзными государствами по координации действий в случае обострения ситуации на границах Евросоюза.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о многочисленных случаях задержания нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса.

13 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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