Тейлор Свифт оказалась «на крючке» у американского телеканала » Диктатор Лукашенко требует у Путина «Искандеры», чтобы «пугать НАТО» Spread the love















Диктатор Лукашенко Белоруссии заявил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В интервью журналу «Национальная оборона» он сказал, что уже «тормошит» лидера России Владимира Путина на этот счет. «Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 км дальность пуска, потому что наш „Полонез“ — до 300 км», — отметил Лукашенко и добавил, что уже «тормошит» Путина по поводу вопроса поставок российских «Искандеров».















