«Человек перебрался на Землю с Марса»: ученые выдвинули странную теорию

После обнаружения на Марсе следов микроорганизмов, воды, изменения климата и различных химических веществ, в экспертном сообществе начались дискуссии о возможной жизни на Красной планете. Появилась даже теория, согласно которой человек появился на Марсе, а затем перебрался на Землю, пишет Sasapost, выдержки из статьи приводит ИноСМИ.

Согласно одной из версий, Марс был первым домом для людей, но после его загрязнения и разрушения они начали искать в космосе новую планету, потенциально пригодную для жизни. В итоге люди нашли Землю и переселились на нее.

С другой стороны, образцы марсианского грунта, полученного в ходе космической миссии, убеждают ученых в том, что жизнь на Земле могла появиться благодаря метеоритам с Марса, на которых присутствовали микроорганизмы. Так, по данным Международной ассоциации коллекционеров метеоритов (IMCA), марсианские метеориты были обнаружены не только в Антарктиде, но и в различных районах по всему миру. По версии ученых, около 160 фрагментов марсианских метеоритов могли упасть на Землю миллионы лет назад, неся на себе первичные микроорганизмы, которые в итоге сделали жизнь на планете такой, какой человек знает ее сейчас.

Другую версию отстаивает генетик Кристофер Мейсон. По его словам, с эпохи освоения космоса более 30 космических кораблей побывали на Марсе — возможно, люди перенесли первичные формы жизни на планету, а затем обнаружили их и решили, что жизнь на Марсе зародилась миллиарды лет назад. Возможно, ответ на многие вопросы удастся получить при более детальном изучении образцов марсианского грунта, если отделить микроорганизмы, которые были обнаружены непосредственно на Марсе от тех, что «занесли» люди, полагает эксперт.