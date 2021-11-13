Бывшая девушка Питта и ее муж стали участниками большого скандала

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Бывшая девушка Питта и ее муж стали участниками большого скандала — впрочем самого актера он никоим образом не коснулся.

Бывшая девушка Брэда Питта Нэри Оксман стала участницей грандиозного скандала вместе с богатым мужем Биллом Экманом. Не так давно Экман и Окман приобрели пентхаус, отделанный розовой штукатуркой и лепниной. Примечательное строение было частью собственности писательницы-феминистки Нэнси Фрайдей, которой принадлежали четыре квартиры общей площадью 5 000 квадратных метров.

Этот дом считается культурной ценностью в Нью-Йорке, однако супругов мало интересует сей факт. Оксман и Экман захотели все отреставрировать и поменять, чем, по мнению местных жителей, испортили внешний вид зданий. Сейчас архитектурное сооружение напоминает аквариум и очень злит неравнодушных.

Журналистам местные жители рассказали, что дом находится в охраняемом районе с исторической застройкой и всем приходилось проводить ремонты по требованиям соответствующих органов.

«Это похоже на дом в Малибу или ресторанный павильон на набережной. Многие из нас отремонтировали наши квартиры, когда мы въехали, и нам сказали, что, когда вы меняете окна, они должны быть точно такими же, как окна, которые были там прежде. Мне кажется, они захватили здание, это аморальщина», — рассказала одна из соседок порталу Curbed.

Сейчас соседи намерены воевать с миллионером и его женой в надежде сохранить постройку.