Бритни Спирс отпраздновала окончание опекунства с друзьями, да и на носу у певицы свадьба с любимым.

Американская певица Бритни Спирс высказалась о решении суда об окончании опекунства над ней. Она опубликовала несколько постов об этом событии в социальной сети Instagram.

Артистка прокомментировала окончание многолетнего опекунства отца Джейми Спирса над ней. Она назвала этот момент «лучшим днем в своей жизни». Певица также разместила видео, на котором ее поклонники празднуют решение суда.

«Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Это самый лучший день в моей жизни», — подчеркнула она. В следующей публикации певица написала, что не может поверить в случившееся.

Ранее в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью, певицей Бритни Спирс. «Поверенный Бритни Мэтью Розенгарт только что прибыл в здание суда… он широко улыбнулся и был встречен аплодисментами сторонников Бритни», — отмечается в онлайн-трансляции из зала суда.

Ранее Бритни Спирс обвинила свою мать Линн Спирс в том, что в течение 13 лет она находилась под опекой отца. Певица считает, что мужчина «недостаточно умен», чтобы самостоятельно придумать такой план.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. В течение этого времени денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. Позже его отстранили от этой ответственности, однако у него остался контроль над имуществом Бритни.