Австралийский миллиардер собрался первым в мире создать судно на аммиачном топливе

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MMA Offshore

Австралийский горнопромышленный магнат Эндрю Форест объявил, что намеревается первым в мире создать судно с двигательной системой, работающей почти полностью на аммиаке. Как сообщает New Atlas, он планирует в 2022 году закончить переоборудование 75-метрового судна, на котором сейчас стоят четыре дизель-электрических двигателя общей мощностью 6920 лошадиных сил.

Аммиак, как и водород, при сгорании не выделяет углекислый газ. Но он остается жидким при температуре минус 33 градуса по Цельсию, а жидкий водород, хотя удельная теплота сгорания у него выше, требует криогенных условий хранения.

Разработкой судов с двигателями на аммиаке сегодня занимаются несколько организаций. Например, финская компания Wartsila, производитель крупнейших двигателей внутреннего сгорания в мире, к 2023 году собирается создать судно с двигателем, работающим на смеси из 70 процентов аммиака и 30 процентов обычного судового дизтоплива.

Немецкая компания MAN Energy Solutions вместе с рядом других европейских предприятий и институтов тоже разрабатывает аммиачно-дизельный корабельный двигатель и планирует завершить его в 2024 году. А греческая Avin International уже построила танкер, готовый к работе на аммиаке. Правда, пока он использует обычное топливо.

Австралийский горнопромышленный магнат Эндрю Форест тоже решил создать судно с двигательной системой на аммиаке и сделать это раньше всех — в 2022 году. Его компания Fortescue Future Industries за год переделает 75-метровое судно снабжения MMA Leveque, на котором сейчас стоят четыре дизель-электрических двигателя общей мощностью 6920 лошадиных сил. В итоге оно должно работать «почти полностью» на аммиаке. Чтобы аммиак загорелся, может понадобится другое топливо, возможно, не такое экологичное.