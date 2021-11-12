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Вышел трейлер продолжения «Секса в большом городе»

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Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер продолжения «Секса в большом городе» под названием «И просто так».

HBO Max

В мини-сериале к своим ролям вернулись только трое актрис: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда). На Саманту в исполнении Ким Кэттрол, увы, рассчитывать не приходится. «И просто так» расскажет о том, как изменилась жизнь и дружба главных героинь после того, как им исполнилось 50 лет.

  • Всего в сезон войдет 10 получасовых эпизодов.
  • Премьера запланирована на 9 декабря.
12 ноября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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