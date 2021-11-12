Дэвид Саттер: Россия это страна иллюзии свободы и иллюзии реальности В космосе найден гигантский кусок Луны » Вышел трейлер продолжения «Секса в большом городе» Spread the love















Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер продолжения «Секса в большом городе» под названием «И просто так». HBO Max В мини-сериале к своим ролям вернулись только трое актрис: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда). На Саманту в исполнении Ким Кэттрол, увы, рассчитывать не приходится. «И просто так» расскажет о том, как изменилась жизнь и дружба главных героинь после того, как им исполнилось 50 лет. Всего в сезон войдет 10 получасовых эпизодов.

Премьера запланирована на 9 декабря.















