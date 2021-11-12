В Украине официально запретили фильм с Владимиром Зеленским

В Украине официально запретили прокат фильма «Ржевский против Наполеона», где сыграл президент Владимир Зеленский.

Ограничение ввело Государственное агентство по вопросам кино, которое не выдавало прокатную лицензию российско-украинской комедии от 2015 года. Об этом говорится в ответе агентства на запрос Українських Новин.

Как говорится в сообщении, такое решение было принято в связи с тем, что с 6 октября 2015 года сыгравший роль мэра российский комик Юрий Гальцев находится в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. А согласно ст. 15 закона «О кинематографии» запрещается прокат фильмов, в которых принимают лица, включенные в «черный список» Минкульта.

Съемка фильма «Ржевский против Наполеона»

Заметим, «Ржевский против Наполеона» – комедия, вышедшая в прокат 2012 года. Зеленский сыграл в нем роль Наполеона, а также выступил продюсером. Действие ленты происходит в 1812 году: французский император захватил Москву и собирается жениться на первой столичной красавице, которая действительно является тайным агентом царской разведки — поручиком Ржевским.