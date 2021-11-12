В США создали «самую экологичную водку». Ее делают из углекислого газа

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Вы можете не любить водку или не любить экологию, не не любить водку, которая спасает планету от парникового эффекта, довольно трудно. Британская компания Air Company создала сорокаградусный алкоголь, который сделан из CO2. Углекислый газ берется из атмосферы и превращается в водку благодаря электролизу. Понятное дело, что цена производства неоправданно высока, но создатели напитка надеются, что это — только начало.





Компания Air Company — детище австралийского предпринимателя по имени Грегори Константин и химика Стаффорда Шихана. Стартап был создан еще в 2019 году и с тех пор произвел пробную партию из 5000 бутылок. Компания даже выходила в финал конкурса Xprize, организованного Илоном Маском. Теперь Константин и Шихан надеются поставить производство водки на промышленный уровень.

Углекислый газ для будущей водки набирается непосредственно из воздуха рядом с промышленными объектами. Затем его объединяют с водородом, полученным в результате электролиза — процесса, при котором электричество используется для разделения воды на водород и кислород. После дальнейшего слияния CO2 и водорода получается этанол, который разбавляют водой.



Грегори Константин и Стаффорд Шихан

«Когда мы начинали, люди думали, что мы сумасшедшие. Некоторые думают так до сих пор, — говорит Грегори Константин и добавляет, что традиционно производимая водка, которая включает ферментацию зерен и ректификацию, выделяет около 7 килограммов CO2 на каждую изготовленную бутылку.

Он видит свою миссию не в том, чтобы производить ультрадорогую водку и впаривать ее экстравагантным богачам, а в том, чтобы показать возможный путь развития другим стартапам. Хотя одно другому не мешает. В конце концов, добытый подобный образом этанол можно использовать для создания топлива и чистящих средств.

Журналисты издания The Guardian, побывавшие на заводе Air Company на Манхэттене и попробовавшие водку из CO2, утверждают, что на вкус ее не отличить от обычной водки-ректификата.