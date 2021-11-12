В космосе найден гигантский кусок Луны

Небольшой астероид на орбите Земли может быть фрагментом Луны, который откололся во время удара в далеком прошлом. Об этом сообщают ученые в журнале Nature Communications Earth & Environment. Пока это предварительное исследование, но если данные подтвердятся, это сделает «Камо’‎оалева» первым околоземным объектом, у которого подтверждено лунное происхождение. Кроме того, исследование прольет свет на хаотическую историю Земли и ее компаньона.

Необычное название «Камо’‎оалева» пришло из гавайского языка. Kamo’‎oalewa примерно означает «колеблющийся небесный фрагмент». Астероид обнаружили в 2016 году с помощью телескопа PanSTARRS на Гавайях.

Каждый апрель орбита астероида приближает его достаточно близко к Земле, чтобы на короткое время он стал видимым для наших мощных телескопов. Стоит отметить, что в данном случае «достаточно близко» — это около 14,5 млн км от Земли, или в 40 раз больше расстояния между Землей и Луной. Также наблюдения ученых показали, что параметры астероида близки к размерам колеса обозрения, его диаметр — около 58 м.

Из-за своей околоземной орбиты «Камо’‎оалева» вписывается в категорию квазиспутников — они вращаются вокруг Солнца, но остаются довольно близко к Земле. Астрономы и раньше обнаруживали такие объекты, но им трудно изучать их в деталях. Причина в небольших размерах и тусклости квазиспутников.

В ходе исследования авторы новой работы изучили слабые узоры отраженного света поверхности «Камо’‎оалева». Ученые в течение нескольких лет внимательно наблюдали за объектом во время его регулярных апрельских визитов. Для этого они использовали Большой бинокулярный телескоп на вершине горы в южной Аризоне, США.

Они обнаружили, что спектр света астероида почти идеально соответствует лунным образцам из миссий НАСА «Аполлон». Это позволяет предположить, что валун может быть обломком Луны. Более того, орбита астероида, которая очень похожа на земную, нетипична для объектов, которые продвигаются к Земле из внешней части Солнечной системы.