У электрического «Хаммера» появится военная версия

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General Motors планирует в следующем году создать прототип легкой разведывательной военной машины на базе своего электрического пикапа Hummer. Как сообщает CNBC, компания модифицирует раму, моторы и аккумуляторные батареи «Хаммера», чтобы он соответствовал требованиям военных.

Американская армия прошлой осенью начала исследовать рынок гибридных и электрических машин для программы по созданию электрической легкой разведывательной машины eLRV. Военные хотят, чтобы она весила не более 3629 килограмм и могла нести до 1814 килограмм, включая шестерых членов экипажа с рюкзаками. Они планируют перевозить eLRV на вертолетах CH-47 и транспортных самолетах C-130. Дальность машины должна превышать 500 километров.

Этой весной армия подвела итоги демонстрации потенциальных электрических легких разведывательных машин. В ней участвовали десять компаний, в том числе и General Motors — с электрической версией своего армейского внедорожника ISV. Военные сказали, что подготовят требования для строительства прототипов. Но сейчас будущее программы eLRV под вопросом из-за отсутствия финансирования.

General Motors представила электрический пикап Hummer в прошлом году. Машина получила автопилот, «режим краба» и разборную панорамную крышу. Мощность электрического «Хаммера» — более тысячи лошадиных сил, и на одном заряде он может проехать более 560 километров. Также у него есть младшие версии с двумя электромоторами и сниженными характеристиками.

Президент General Motors Defense Стив Дюмон в ноябре сообщил, что компания планирует создать прототип легкой разведывательной военной машины на базе своего электрического Hummer. По его словам, американская армия приветствовала эту инициативу. Военный электрический «Хаммер» получит модифицированную раму, моторы и аккумуляторные батареи. Сборка прототипов машины должна начаться в следующем году.