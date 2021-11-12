Террористы ИГ напали на шиитскую деревню в Ираке

По информации издания, террористы открыли огонь по группе молодых людей, после чего прошли по домам в деревне. Жертвами нападения стали более десяти человек, некоторые дома были сожжены. Жителям пришлось скрываться от террористов в лесу.

WP отмечает, что атака вызвала конфликт между соседями — суннитами и шиитами — на религиозной почве. Подобный эффект доказывает, что в Ираке сохраняется угроза разжигания межрелигиозного насилия. У местного населения нет никаких гарантий безопасности, а все договоренности между боевиками и местными властями держатся на неформальных соглашениях.