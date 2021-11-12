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Старейшая в мире медсестра раскрыла секрет долголетия

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Gertrude Fredette

Старейшая в мире медсестра раскрыла секрет долголетия — это спорт, лошадки и отсутствие вредных привычек.

В Канаде бывшая медсестра отметила 101-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Sudbury.com.

Гертруда Фредетт из города Садбери, провинция Онтарио, отметила знаменательную дату во вторник, 9 ноября. Год назад из-за пандемии COVID-19 женщине пришлось праздновать 100-летний юбилей в одиночестве, общаясь с родными по видеосвязи. В 2021 году долгожительница смогла встретиться с родственниками и отметить день рождения в ресторане.

Несмотря на почтенный возраст, Фредетт находится в отличной физической форме и хорошем настроении. Причинами своего долголетия она назвала воздержание от курения, здоровое питание, регулярный прием витаминов, а также любовь к танцам и занятиям спортом.

Женщина всю жизнь проработала медсестрой. Кроме того, вместе с мужем она занималась разведением лошадей на собственной ферме. Сейчас у Фредетт 22 внука, 29 правнуков и два праправнука. Пенсионерка с удовольствием вспоминает прожитые годы. «Если бы я жила плохо, меня бы тут не было», — пошутила она.

12 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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