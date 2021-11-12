Депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв’язки з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “НВ”.

Крамон-Таубадель зазначила, що останнім часом українські ЗМІ зазнають нападів з боку Офісу президента Володимира Зеленського за критичні матеріали.

“Маю на увазі, якщо ви пишете критичні статті про президента Зеленського, то вам зателефонують. Ваші колеги говорили мені про це. Коли журналісти виявляють якісь корупційні схеми найближчих соратників його офісу, отримання хабарів тощо, то вони дуже нервують. Оточення президента не хоче, щоб про це писали. Тиск посилюється”, – пояснила вона.

Депутатка також заявила, що очільник ОПУ Андрія Єрмака має близькі зв’язки з росіянами, тому США наказали Зеленському не ділитися з ним деякою інформацією.

“Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція “Вагнера” також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з “Беркута” в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був проінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина”, – зазначила вона.