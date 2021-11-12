Способы покупки товаров на eBay — как сэкономить c USAinUA

Spread the love

















Вы знаете, что eBay, это гигантская торговая площадка, которая охватывает торговлю по всему миру, включая и Антарктиду, а также Гренландию. Сотни миллионов людей пользуются этой площадкой для того, чтобы не только получить бесконечно большой выбор товаров, но и сократить время доставки и экономно потратить средства. И это выгодно, ведь большие торговые площадки всегда выигрывают перед малыми, особенно при международной доставке и торговле. Но как дополнительно сэкономить и в то же время улучшить сервис eBay , используя новые возможности в Украину? На помощь нам придет служба USAinUA, подробности о работе которой с eBay можно узнать на страницах сайта компании — https://usain.ua/blog/ru/payebay/ , где есть необходимая информация.

Давайте определимся — нас в первую очередь:

Быстрая доставка

Экономия

Гибкая система скидок и тарифов

Можно было бы добавить и многое другое, но сконцентрируемся на главном — быстрое и простое получение товаров с eBay в Украине с помощь услуги USAinUA.

Как это работает?

Работает это очень просто. Вы выбираете необходимый товар, регистрируете покупку и потом для заказа Вам будет достаточно предоставить ссылку для расчета, через удобную форму на сайте. А потом все остальные операции на себя берет USAinUA. На практике все вместе может занять всего несколько минут. В результате вы получаете товар из магазина к двери в кратчайшие сроки. При этом возможно заказать и фото, видео проверки товара, что повышает гарантию покупки. Служба позволяет доставлять неформатные и крупногабаритные грузы, работает круглосуточно и имеет отличную поддержку от специалистов, которые профессионально ответят на любые вопросы.

Помимо прочего, вы имеете возможность переложить задачи переговоров с продавцами и таможней на плечи компании. На сегодняшний день USAinUA, это 200000 пользователей, и стаж в 7 лет на рынке. Компания имеет более 1 000 000 доставленных товаров и предоставляет Гарантию самой низкой цены на услуги доставки, морем или авиаперелетом. Также при заказе товара на сумму от 149 долл., вы получает бесплатную доставку по Украине.

Как разрешить трудности и есть ли дополнительные скидки?

Поскольку всю работу по оформлению и доставке товара берет на себя служба USAinUA, вы совершенно не беспокоитесь о каких либо трудностях. Все согласовывается с законодательством и контролируется на пути от заказчика через таможню и к вашему дому либо офису. Покупая качественные товары в США и Европе через

USAinUA, вы по-сути получаете экономию до 70%, при этом имея гарантию сроков доставки. Если вдруг доставка просрочена, фирма платит автоматически неустойку. Что же касается скидок и гибких предложений, то работает рефферальная система получения денежных бонусов и

есть партнерская программа для блогеров и владельцев сайтов, с возможностью подзаработать. Также присутствует и кешбек на товары из из США и Европы.

Таким образом, выбирая USAinUA, вы выбираете на сегодня лучший сервис в Украине.