Российский рынок обвалился после предупреждения США о вторжении России в Украину

Российский рынок акций на торгах в пятницу пережил сильнейшее за полгода падение на новостях о том, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции на территории Украины.Индекс МосБиржи, включающий полсотни крупнейших российских компаний, на 13.20 мск спикировал на 2,16% — максимальную величину с 17 марта. В ходе сессии он опускался до отметки 4089,32 пункта — минимума за месяц.

Долларовый индекс РТС обвалился на 3,31%, или 10 млрд долларов в пересчете на рыночную стоимость капитализацию «голубых фишек». Его падение также стало рекордным за 7 месяцев, а значение на третий час торгов — минимальным с начала октября.

Волна распродаж началась с первых же минут сессии и фронтально ударила по бумагам всех крупнейших российских компаний. Сбербанк подешевел на 2,95%, «Газпром» — на 3,74%, ВТБ — на 2,51%, «Роснефть» — на 2,53%, «Лукойл» — на 3,33%.

При этом в отсутствие корпоративных новостей на 21,6% взлетели акции «Сургутнефтегаза», продолжив ралли подбросившее котировки на 19,6% накануне.Привилегированные бумаги компании также резко дорожают: на 4,6% в четверг и 3,9% в пятницу.

Префы «Сургутнефтегаза» традиционно выступают одним из инструментов защиты от ослабления курса рубля, напоминает старший риск-менеджер «Алго Капитала» Виталий Манжос. Компания, чья структура собственников остается тайной за семью печатями, держит на счетах гигантскую «валютную подушку» размером более 40 млрд долларов и щедро платит дивиденды после каждой девальвации.

Российский рынок неожиданно впал в страх и уныние, в то время как фондовые индексы в США и Европе стабильны, а нефть хотя и подешевела на 1,4% с начала недели, по-прежнему стоит дороже 80 долларов за баррель.

Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена предупредила европейских союзников об «опасениях по поводу возможной военной операции» России на Украине. Источники Bloomberg рассказали, что эта оценка основана на публично доступных сведениях, однако механизм коллективного ответа на угрозу еще не запущен — для этого Штаты должны предоставить ЕС исходные данные, на которых основана их оценка.

По мнению американских чиновников, военная операция Кремля может состояться на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и обострения отношений из-за поставок газа.