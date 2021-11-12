Ребел Уилсон показала отличную фигурку в купальнике

Недавно 41-летняя актриса призналась – ее раздражают разговоры о похудении. Все просто – Ребел старается достичь чего-то в карьере, а все замечают исключительно уменьшение веса. Впрочем, как бы то ни было, звезда мотивирует — она сбросила 27 килограммов и не собирается сдаваться.

Кстати, причина не только в принятии себя. Уилсон мечтает стать мамой, а врачи посоветовали ей немного похудеть. Так, немного превратилось в челлендж. И хотя девушка и раньше показывала фигуру, теперь еще увереннее одевает купальники и кичится стройными формами.