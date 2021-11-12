Представитель Госдепартамента: Россию нельзя считать надежным поставщиком энергоносителей

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не способствовала его смягчению, а пыталась извлечь выгоду из ситуации, заявил старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Она точно не сделала ничего, что могло бы смягчить [энергетический кризис], и, более того, воспользовалась им в своих интересах», – сказал Хохштейн телеканалу CNBC.

По его словам, Москва близка к использованию энергоносителей в качестве оружия.

«Она подошла очень близко к использованию энергоносителей в качестве оружия, исходя из предположения, что, если в Германии будет принято политическое решение… сертифицировать трубопровод «Северный поток – 2», и газ внезапно появится, его будут в больших количествах поставлять из России в Европу», – сказал Хохштейн.

Он добавил, что Россия как поставщик энергоносителей должна увеличить поставки, чтобы помочь импортерам поддерживать нормальную экономическую активность и не допустить ослабления роста ВВП из-за негативного влияния высоких цен на нефть или газ.

Хохштейн подчеркнул, что Россия не может претендовать на статус «надежного поставщика», если будет ограничиваться только договорными уровнями.