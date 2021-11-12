 
«  
  »

Представитель Госдепартамента: Россию нельзя считать надежным поставщиком энергоносителей

Spread the love
Джо Байден и Амос Хохштейн

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не способствовала его смягчению, а пыталась извлечь выгоду из ситуации, заявил старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Она точно не сделала ничего, что могло бы смягчить [энергетический кризис], и, более того, воспользовалась им в своих интересах», – сказал Хохштейн телеканалу CNBC.

По его словам, Москва близка к использованию энергоносителей в качестве оружия.

«Она подошла очень близко к использованию энергоносителей в качестве оружия, исходя из предположения, что, если в Германии будет принято политическое решение… сертифицировать трубопровод «Северный поток – 2», и газ внезапно появится, его будут в больших количествах поставлять из России в Европу», – сказал Хохштейн.

Он добавил, что Россия как поставщик энергоносителей должна увеличить поставки, чтобы помочь импортерам поддерживать нормальную экономическую активность и не допустить ослабления роста ВВП из-за негативного влияния высоких цен на нефть или газ.

Хохштейн подчеркнул, что Россия не может претендовать на статус «надежного поставщика», если будет ограничиваться только договорными уровнями.

Служба новостей «Голоса Америки»

12 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  